У Польщі різко впала підтримка партії панк-рок музиканта, яка була фаворитом виборів

Партія панк-рок-музиканта Павла Кукіза, яка була одним з лідерів передвиборчих перегонів у Польщі, від початку червня втратила майже половину прихильників.

Такими є результати опитування центру IBRiS для видання Rzeczpospolita, повідомляє Європейська правда.

Найбільше поляки симпатизують консервативній партії "Право і справедливість" - її готові підтримати 35% виборців. Правляча "Громадянська платформа" набирає 24% голосів.

Читайте такожПольща вперше за 20 років спустила на воду новий військовий корабель (фото)

При цьому опозиція протягом останніх двох тижнів наростила підтримку на 2 процентних пункта, стільки ж втратила "Громадянська платформа".

Рух Павла Кукіза, який сенсаційно здобув третє місце в першому турі президентських виборів з 20% голосів, від початку червня втратив майже половину прихильників і набирає, згідно з опитуванням, 13%.

Варто зазначити, що партія Кукіза на початку червня була другою за популярністю серед виборців після "Права і справедливості"

Крім того, шанс потрапити до Сейму має ще одна партія – "Новочасна Польща", яка набирає 6%.

Як повідомлялося, парламентські вибори в Польщі пройдуть 25 жовтня.