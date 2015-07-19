Парламентські вибори у Польщі відбудуться 25 жовтня

Польща обиратиме новий склад парламенту 25 жовтня.

Як повідомляє Euronews, дату голосування призначив чинний польський президент Броніслав Коморовський.

Це сталося два місяці по тому, як він програв президентські вибори Анджею Дуді. Останній вступить на посаду 6 серпня.

Читайте такожПольща не прийняла етнічних поляків з МаріуполяЗгідно з даними опитувань, опозиційна партія Дуди “Право і справедливість” переможе на парламентських виборах.