Бойовики ІД почали використовувати курей як "терористів-смертників" (фото)

Терористи "Ісламської держави" почали використовувати домашніх тварин як потенційних "терористів-смертників", пише ТСН з посиланням на The Daily Star.

Кілька курей, обмотаних саморобними вибуховими пристроями, знайшли поблизу населеного пункту Ель-Фаллуджа в Іраку.

Як повідомляє видання, бойовики для детонації вибухівки використовують пристрої управління. Як тільки тварина наближається до потрібної локації, спрацьовує датчик. У цей час підривники натискають кнопку, і ціль вибухає.

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Проте експерти вважають, що це не нова техніка ісламістів, а результат проблем з поставками вибухівки і зброї. Мовляв, у місцевої угруповання "ІД" закінчуються боєприпаси, а канали з Сирією та Іраном повністю обірвані.

У свою чергу, Нассер Катал, військовий експерт, попереджає про небезпеку недооцінки терористів. "Вони мають незліченну кількість стрілецької зброї, але боєприпаси на межі. Однак, як бачимо, цей недолік вони швидко вчаться долати", - заявив він.