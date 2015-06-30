Бойовики ІД підірвали госпіталь в столиці Ємену: 28 постраждалих

Про це повідомляє ТСН.uа з посиланням на Reuters.

У ніч на 30 червня в столиці Ємену – Сані прогримів вибух біля військового госпіталю, де зібралися родичі жертв попереднього теракту, щоб вшанувати пам'ять загиблих.

Причиною вибуху став припаркований біля госпіталю наповнений динамітом автомобіль.

За даними Reuters, в результаті вибуху постраждали щонайменше 28 осіб, серед яких 12 жінок.

У заяві, яку розмістили на сайті "Ісламської держави", терористи взяли на себе відповідальність за криваву трагедію.

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