Бойовики ІД підірвали госпіталь в столиці Ємену: 28 постраждалих
10:49, 30 червня 2015Світ
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У Ємені терористи "Ісламської держави" підірвали госпіталь, де родичі оплакували жертв попереднього теракту.
REUTERS
Про це повідомляє ТСН.uа з посиланням на Reuters.
У ніч на 30 червня в столиці Ємену – Сані прогримів вибух біля військового госпіталю, де зібралися родичі жертв попереднього теракту, щоб вшанувати пам'ять загиблих.
Причиною вибуху став припаркований біля госпіталю наповнений динамітом автомобіль.
За даними Reuters, в результаті вибуху постраждали щонайменше 28 осіб, серед яких 12 жінок.
У заяві, яку розмістили на сайті "Ісламської держави", терористи взяли на себе відповідальність за криваву трагедію.
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