У Москві будівельники метро влаштували найбільший страйк за останні десять років (фото)

Метробудівці в Москві оголосили страйк у зв'язку з тим, що їм не виплачують заробітну плату, повідомляє РЕН ТВ.

Близько 70 працівників метрополітену вийшли на акцію протесту неподалік від місця будівництва другого залу станції метро «Петровсько-Разумовська».

За словами учасників акції, протягом 2 років виникає затримка виплати зарплати: за травень їм пообіцяли виплатити 50% від заробітної плати, за червень — 20%.

Читайте також"Молімося Володимиру Володимировичу!": в Москві пройшов марш "ватників" (фото, відео)

Крім того, метробудівці стверджують, що форму, інструменти (ключі, гайки) їм доводиться купувати за власні гроші. Через це існує потенційна небезпека для пасажирів.

Будівельники заявили, що якщо за 2 дні їм не виплатять всю зарплату за травень, то вони влаштують повноцінний страйк, а поки вони називають все, що відбувається, зборами. Акція такого масштабу за участю співробітників метрополітену відбувається вперше за 10 років.