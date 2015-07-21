У Росії викликає протест все, що стосується України та НАТО - міноборони Польщі

Про це заявив міністр оборони Польщі Томаш Семоняк, пише "ЄвроПравда" із посиланням на Onet.pl.

Він наголосив, що навчання в рамках програми "Партнерство заради миру" проводяться щороку, вони не порушують міжнародного права, а тому не мають викликати заклопотаності влади Кремля.

Читайте такожУкраїнські морпіхи провели тактичні навчання на Миколаївщині (фоторепортаж)

"Росія, яка протягом останніх року-півтора провела низку незапланованих навчань з метою залякати громадськість на Заході, не повинна непокоїтись", - висловив обурення Семоняк.

Водночас він заявив, що кожна подія, де поряд вживаються слова "Україна і НАТО" викликає протест Росії.

"Не варто божеволіти. Подібні навчання проводилися і за попереднього президента України і заклопотаності РФ не викликали", - повідомив міністр оборони Польщі.

Раніше у МЗС РФ заявили, що спільні навчання України і НАТО «здатні поставити під загрозу зриву прогрес, який намітився у мирному врегулюванні глибокої кризи» на сході України.