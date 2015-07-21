У Росії викликає протест все, що стосується України та НАТО - міноборони Польщі
Російську Федерацію не повинні непокоїти міжнародні військові навчання на території Україні.
Про це заявив міністр оборони Польщі Томаш Семоняк, пише "ЄвроПравда" із посиланням на Onet.pl.
Він наголосив, що навчання в рамках програми "Партнерство заради миру" проводяться щороку, вони не порушують міжнародного права, а тому не мають викликати заклопотаності влади Кремля.
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"Росія, яка протягом останніх року-півтора провела низку незапланованих навчань з метою залякати громадськість на Заході, не повинна непокоїтись", - висловив обурення Семоняк.
Водночас він заявив, що кожна подія, де поряд вживаються слова "Україна і НАТО" викликає протест Росії.
"Не варто божеволіти. Подібні навчання проводилися і за попереднього президента України і заклопотаності РФ не викликали", - повідомив міністр оборони Польщі.
Раніше у МЗС РФ заявили, що спільні навчання України і НАТО «здатні поставити під загрозу зриву прогрес, який намітився у мирному врегулюванні глибокої кризи» на сході України.