У столиці Данії проходить всесвітній конгрес Санта Клаусів

Про це повідомляє Европейская правда з посиланням на Reuters.

Заходи в Копенгагені почалися в понеділок і триватимуть три дні. У них беруть участь 125 Сант з 15 країн світу.

"Я думаю, що цього року Санта має брати з собою менше печива. Димоходи стали меншими, тому 15-20 кілограмів печива - це забагато. Мабуть, 12 кілограмів вистачить", - сказав Санта Клаус з Вашингтона.

Крім того, Санта Клауси на конгресі мають намір обговорити, які подарунки дарувати цього року.

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У понеділок Санти у супроводі ельфів і чоловіка в костюмі ялинки прошли ходою по центру міста, а також відвідали статую Русалоньки. Вони співали різдвяних пісень та фотографувалися з охочими. Незважаючи на літню спеку, Санта Клауси були одягнені в свої традиційні костюми.