Українці розповіли, про які подарунки мріють на Новий рік

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 6-17 грудня 2014 року.

"Згідно з результатами опитування, перші 6 подарунків, які б хотіли отримати українці – це гроші, мир та припинення війни, автомобіль та аксесуари до автомобіля, ювелірна прикраса, романтична подорож та побутова техніка", - повідомляє КМІС.

Читайте такожУ новорічну ніч у центрі Києва гратиме симфонічний оркестрЗокрема, гроші як подарунок на Новий рік хотіли б отримати 19,5% чоловіків, серед жінок таких 17%.

При цьому велика кількість громадян не змогла відповісти на це питання. Так, по Україні загалом не змогли дати відповідь 13,3% респондентів. Серед чоловіків - 13,8%, а жінок - 12,9%.

Важливе значення для українців має мир та припинення війни. Зокрема, загалом по Україні цього бажають 7,7% людей. Кількість жінок в цьому питанні переважає, а саме 8,5% опитаних - за мир. У той же час кількість чоловіків склала 6,8%.

Разом з тим 6,9% громадян нічого не хочуть отримати на Новий рік. Серед чоловіків - 8,3%, а жінок - 5,8%.

Автомобіль або аксесуари до авто хотіли би отримати 6,8% респондентів загалом. Серед чоловіків - 11,7%, а серед жінок - 2,9%.

Романтичну подорож у подарунок на Новий рік хотіли б 5,9% опитаних загалом. Серед жінок - 6,4%, а чоловіків - 5,3%.

При цьому 5,6% респондентів переконані, що їм нічого не подарують на Новий рік. Так думають 5,9% серед чоловіків та 5,3% серед жінок.

Читайте такожУ Львові очікують на свята близько 350 тисяч туристів5,2% українців хотіли би отримати ювелірну прикрасу. Цього бажають 8,5% серед жінок та 1,1% серед чоловіків.

Методом інтерв'ю було опитано 2011 респондентів віком 18 та старші, що мешкають в усіх областях України (включно з Києвом), окрім Автономної Республіки Крим. У Луганській області опитування проводилися тільки на територіях, що контролюється Україною, у Донецькій області дослідження проводилося і на територіях, що контролюються, і на територіях, що не контролюються Україною. Вибірка репрезентативна для населення України віком від 18 років.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5) не перевищує: 3.3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.