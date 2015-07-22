Більшість французьких депутатів, які поїдуть до окупованого Криму, з партії Саркозі

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на французьке видання Le Monde.

До "Республіканців" належать 8 із 10 членів французької делегації.

Зокрема, окрім Маріані, "Республіканців" представляють Ніколя Дьюк, Клод Гошен, Жак М’ярд, Патрік Вершер, Совьор Гандольфі-Шайт та Марі-Крістін Далло.

Також до делегації увійшли сенатор з комісії з європейських справ Ів Поццо ді Борго, який представляє Союз демократів і незалежних, та депутат-соціаліст Жером Ламбер.

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Депутат партії Саркозі Тьєррі Маріані заявив, що парламентарі спочатку відвідають Росію, а потім Крим.

Як зазначається, у Москві французькі депутати планують зустрітися зі спікером Держдуми Сергієм Наришкіним, а в Севастополі та Ялті - з місцевою владою та представниками нацменшин.

"В даний час необхідно підтримувати діалог з нашими російськими друзями. Повинна була відбутися російсько-французька зустріч, яка була скасована у відповідь на санкції щодо Росії. На рівні парламенту діалогу немає майже протягом двох років", - наголосив Маріані.

Як раніше повідомляв УНІАН, завтра в окупований Крим без узгодження з Україною з дводенним візитом прилітає французька парламентська делегація, що складається з десяти депутатів національних зборів і сенатора.