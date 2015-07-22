Більшість французьких депутатів, які поїдуть до окупованого Криму, з партії Саркозі
Переважна більшість делегації французьких депутатів, які планують здійснити візит до анексованого Росією Криму, представляє партію "Республіканці" Ніколя Саркозі.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на французьке видання Le Monde.
До "Республіканців" належать 8 із 10 членів французької делегації.
Зокрема, окрім Маріані, "Республіканців" представляють Ніколя Дьюк, Клод Гошен, Жак М’ярд, Патрік Вершер, Совьор Гандольфі-Шайт та Марі-Крістін Далло.
Також до делегації увійшли сенатор з комісії з європейських справ Ів Поццо ді Борго, який представляє Союз демократів і незалежних, та депутат-соціаліст Жером Ламбер.
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Депутат партії Саркозі Тьєррі Маріані заявив, що парламентарі спочатку відвідають Росію, а потім Крим.
Як зазначається, у Москві французькі депутати планують зустрітися зі спікером Держдуми Сергієм Наришкіним, а в Севастополі та Ялті - з місцевою владою та представниками нацменшин.
"В даний час необхідно підтримувати діалог з нашими російськими друзями. Повинна була відбутися російсько-французька зустріч, яка була скасована у відповідь на санкції щодо Росії. На рівні парламенту діалогу немає майже протягом двох років", - наголосив Маріані.
Як раніше повідомляв УНІАН, завтра в окупований Крим без узгодження з Україною з дводенним візитом прилітає французька парламентська делегація, що складається з десяти депутатів національних зборів і сенатора.