Кількість жертв аварії катера на Нілі зросла до 20 осіб

Про це повідомили в управлінні безпеки єгипетської провінції Гіза, передають РИА Новости.

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Раніше повідомлялося про 12 загиблих в аварії в районі острова Ель-Барак. Всього на катері, що використовується для традиційних сімейних прогулянок і весіль, на момент трагедії, яка сталася вчора ввечері, перебували понад 70 осіб.

За попередніми даними, всі загиблігромадяни Єгипту.

Рятувальники продовжують пошук тих, хто лишився живий.

Крім цього, як повідомляє Бі-бі-сі, до теперішнього часу виявлено 18 тіл загиблих, 5 осіб були врятовані, решта поки вважаються зниклими.

Поліція арештувала капітана судна і його помічника до з'ясування причин аварії.