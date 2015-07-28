Кемерон готовий завдати авіаударів по Лівії та Сирії, якщо буде загроза для Британії

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Reuters.

"Якщо буде загроза для Британії чи наших людей на вулицях, ми здатні зупинити її, вдавшись до негайних дій у відповідь на цю загрозу", - зазначив він.

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"Як прем'єр-міністр, я завжди хотів спробувати вдатись до цих заходів. Справа тому, що неважливо, звідки походить проблема - з Лівії або Сирії, чи з якогось іншого місця", - додав Кемерон.

Британія підвищила рівень загрози терактів в країні до одного з найвищих в серпні минулого року, зазначивши що існує "висока ймовірність" терактів.

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Як повідомляв УНІАН, міністр оборони Великобританії Майкл Феллон готовий виступити з пропозицією про нанесення ударів по позиціях бойовиків угруповання "Ісламська держава" в Сирії.