Міністр оборони Британії пропонує бити по "Ісламській державі" і в Сирії

Досі Королівські ВПС брали участь у авіаударах коаліції по позиціях джихадистів лише в Іраку, передає Бі-бі-сі. Але, як стало відомо, у своїй промові перед парламентом сьогодні міністр постарається переконати депутатів, що нелогічно бомбити бойовиків в Іраку, але утримуватися від авіаударів в Сирії.

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За даними міністерства, напад ісламістів на готель в туніському Сусі, в якому загинуло 30 британських туристів, міг бути спланований у сирійському місті Ракка, яке де-факто стало столицею джихадистів.

В результаті атаки бойовиків на готель в Сусі у п'ятницю загинули щонайменше 38 людей, щонайменше 30 з них - британці. Відповідальність за атаку взяло на себе угруповання "Ісламська держава".

Прем'єр-міністр Британії Девід Кемерон раніше висловив упевненість, що одних тільки авіаударів по позиціяхбойовиків може бути недостатньо.