Австралія вважає, що вето Росії по резолюції щодо розслідування збиття MH17 посилює цей злочин

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сьогодні сказав на засіданні Ради безпеки ООН після голосування за проект резолюції зі створення міжнародного трибуналу з розлідування катастрофи "Боїнгу" у липні 2014 року у Донецькій області.

"Зростає в нашому світі число насильницьких терористичних угрупувань та інших недержавних діючих сторін. У багатоьх з них - найсучасніша зброя, і недопустимо, щоби Рада безпеки сьогодні нічого не зробила, щоби покарати людей, які збили комерційний літак. Це вето посилює даний злочин. Тільки один голос був поданий проти, але не можна, щоби вето стояло на шляху справедливості", - наголосила Бішоп.

У цьому зв'язку вона зазначила, що неможливі ніякі виправдання зі сторони Російської Федерації.

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"Сьогоднішнє вето - це виклик пам'яті 298 жертв загиблих на борту рейсу MH17, виклик їх сім'ям та друзям", - заявила Бішоп.

На її переконання, "Росія насміхається над власним зобов'язанням зробити все для покарання винних", - зазначила міністр.

"Винні можуть вважати, що вони можуть сховатися за ветом Російської Федерації, але їм не вдасться піти від правосуддя", - заявила Бішоп.

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Австралійський міністр запевнила, що її країна буде робити все можливе для забезпечення, щоб винні в цій варварській трагедії понести відповідальність.

Як повідомляв УНІАН, Росія на засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй застосувала вето на резолюцію зі створення міжнародного трибуналу щодо розслідування за фактом збиття літака Малайзійських авіаліній "Боїнг-777" рейсу MH17 над територією України 17 липня 2014 року і загибелі 298 людей.