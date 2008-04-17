У Москві помер відомий поет-пісняр, автор ”Комарово” і ”Погода в доме”
14:10, 17 квітня 2008Світ
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Виконавці творів - Шульженко, Пугачова, Кобзон
У Москві на 85 році життя помер відомий поет-пісняр Михайло Танич.
Як передає ІТАР-ТАСС, він помер у Боткінській лікарні.
М.ТАНИЧ співпрацював з багатьма відомими радянськими композиторами та провідними артистами естради, театру й кіно. Його пісні виконували Клавдія Шульженко, Алла ПУГАЧОВА, Йосип КОБЗОН, Муслім МАГОМАЄВ, Едіта П’ЄХА і багато інших. Серед найпопулярніших його робіт - "Что тебе сказать про Сахалин?", "На дальней станции сойду", "Проводы любви", "Комарово", "Погода в доме".
М.ТАНИЧ народився в Таганрозі. Він був учасником Великої Вітчизняної війни.
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