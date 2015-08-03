ЄС скоротив чорний список громадян Білорусі

Як повідомив Офіційний журнал ЄС, йдеться про технічне виконання рішення Ради співтовариства від 18 травня, коли було прийнято постанову про скорочення переліку та одночасно про продовження терміну його дії до кінця жовтня поточного року.

Перший пакет санкцій ЄС проти Білорусі був введений ще в 1997 році у зв'язку з "порушеннями прав людини та порушеннями на виборах", передає ТАСС.

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Згодом різні санкційні заходи вводилися і скасовувалися, поки в 2004 році не був затверджений повноцінний чорний список білоруських чиновників, яким заборонено в'їзд в ЄС.

У вересні 2008 року Рада ЄС на позачерговій зустрічі, присвяченій наслідкам конфлікту в Південній Осетії, прийняв рішення про призупинення санкцій проти Мінська у зв'язку зі "значним поліпшенням ситуації в області прав людини".

Однак вже після президентських виборів 2010 року санкції були не тільки знову введені, але й посилені, і їх дія зберігається по даний момент.

Раз на півроку ЄС продовжує санкційний режим проти Мінська, регулярно виключаючи зі списків по 15-20 чоловік, найчастіше з причини того, що вони залишають держслужбу, виходять на пенсію або йдуть з життя.