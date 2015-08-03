Шойгу оголосив про створення в Росії Повітряно-космічних сил

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявляє, що з 1 серпня на території країни почав діяти новий вид Збройних сил – Повітряно-космічні сили, передає Радіо Свобода.

"Формування Повітряно-космічних сил шляхом об’єднання Військово-повітряних сил і Військ повітряно-космічної оборони є оптимальним варіантом вдосконалення системи повітряно-космічної оборони країни. Тепер під єдиним керівництвом об'єднані: авіація, війська протиповітряної та протиракетної оборони, космічні сили і засоби Збройних сил", – заявив Шойгу у понеділок, 3 серпня

Повітряно-космічні сили як новий вид Збройних сил Росії починають функціонувати 1 серпня 2015 року. Вони складатимуться з трьох родів військ: Військово-повітряні сили, Протиповітряної-Протиракетної оборони і Космічних військ.

Раніше російський президент Володимир Путін заявив про початок програми модернізації російського військового арсеналу. Експерти заявляють, що метою цього є демонстрація сили на тлі загострення відносин між Москвою та Заходом та тлі ситуації в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня російський корабель ледь не підбив себе під час запуску ракет на параді в окупованому Криму.