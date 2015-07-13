"Як завжди, нехлюйство": СК РФ пояснив причини загибелі 23 строковиків в Омську

Про це офіційний представник Слідчого комітету РФ Володимир Маркін написав у своєму мікроблозі в Twitter.

«Як завжди, нехлюйство, помножене на безвідповідальність, призводить до таких трагедій», - зазначив Маркін.

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У прес-службі Слідчого комітету РФ повідомили, що «слідчі перевіряють всі можливі версії події, зокрема й версію про порушення, допущені у ході ремонту будівлі казарми, яка була збудована у 1975 році, а капітальний ремонт зроблено в 2013 році».

За версією слідства, 12 липня 2015 року близько 23.00 у селищі Світлому Омської області обвалилася частина даху та частково стіни чотириповерхової будівлі казарми (2,5 прольоту). На даний момент відомо, що в результаті руйнування постраждало понад 40 осіб, при цьому 23 військовослужбовці за призовом загинули, решта перебувають у медичних установах з травмами різного ступеня тяжкості.

Військовим слідчим відділом Слідчого комітету РФ по Омському гарнізону за фактом обвалення частини казарми військової частини 64712 порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 293, ч. 3 ст. 216, ч. 3 ст. 286 КК РФ (недбальство, порушення правил безпеки при веденні будівельних робіт, перевищення посадових повноважень).