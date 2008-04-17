Депутати ПАРЄ вимагають забрати російські війська з Грузії

У Парламентській асамблеї Ради Європи за підписом 25 депутатів поширена декларація з вимогою вивести російських військовослужбовців із зони грузино-абхазького і грузино-осетинського конфліктів.

"Звертаємося до Ради Безпеки ООН із закликом замінити російський контингент у зоні конфліктів справді неупередженими силами з підтримки миру ООН... - йдеться в зверненні. - В світлі останніх подій (рішення Росії визнати легітимність урядів невизнаних республік. - УНІАН) російські військові "не тільки не є нейтральними, але й перетворюються на сторону конфлікту".