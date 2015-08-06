До Держдуми РФ внесено законопроект про "заходи у відповідь" на арешт російського майна за кордоном

Про це повідомляє ТАСС.

У супровідних документах уряду докладно роз'яснюється необхідність розробки законопроекту. "Кількість позовів, що пред'являються до РФ і її органів в іноземних судах, неухильно збільшується, при цьому згоди Росії на її участь у справі не вимагається. Сформоване положення обумовлене тим, що в законодавстві зарубіжних країн широке поширення отримала концепція обмеженого імунітету держави, відповідно до якої іноземна держава, її органи і організації, а також їх власність не користуються імунітетом у відношенні вимог, що випливають з комерційної діяльності цих суб'єктів", - йдеться в довідці до законопроекту.

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Законодавчою ініціативою передбачається можливість обмеження судом РФ на основі принципу взаємності юрисдикційного імунітету іноземної держави, якщо встановлено, що в країні, щодо якої виникло питання про юрисдикційний імунітет, Росії надається юрисдикційний імунітет у більш обмеженому обсязі, ніж той, який надається даній державі в РФ.

Прем'єр-міністр Дмитро Медведєв зазначив, що законопроект вперше передбачає можливість обмеження судом РФ імунітету іноземної держави на основі принципу взаємності. Ці дії іноземних держав, за його словами, часто продиктовані не правовими, а політичними мотивами.

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Урядовий законопроект про введення обмежувальних заходів проти іноземної власності у відповідь на неправомірний арешт майна РФ за кордоном носить превентивний характер і спрямований на попередження недружніх дій з боку іноземних держав щодо російських юридичних і фізичних осіб.

Раніше УНІАН повідомляв, що комісія уряду РФ по законопроектній діяльності схвалила законопроект, який дозволяє Росії накладати арешт на майно іноземних держав без узгодження з ними.

У Мін'юсті, який розробив законопроект, пояснили, що ця поправка дозволить забезпечити «юрисдикційний баланс» у відносинах між Росією та іншими державами.