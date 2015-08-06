Швеція підозрює свого громадянина у вчиненні військових злочинів на Донбасі

Про це пише "ЄвроПравда" із посиланням на шведське видання Svenska Dagbladet.

"Я можу підтвердити, що триває розслідування щодо громадянина Швеції. Його підозрюють у вчиненні низки військових злочинів в Україні в 2014 році", - сказала прокурор Міжнародної прокурорської палати Стокгольма Тора Холст.

При цьому вона не стала уточнювати, про які саме злочини йдеться. За її словами, підозрюваному обвинувачень не висунули, розслідування в цьому не має потреби.

Читайте такожСловаків, які воюють на Донбасі на боці бойовиків, можуть засудити до 8 років в'язниці

Видання з посиланням на поліцію безпеки Швеції зазначає, що чимало шведів беруть участь у військових діях на сході України, здебільшого на боці урядових сил. Аналітики поліції безпеки зазначають, що загалом такими людьми рухає тяга до насильства, інтерес до зброї та вибухових речовин.

Слід зазначити, що в прокуратурі не уточнили, на чиєму боці воював підозрюваний громадянин Швеції.

Раніше УНІАН повідомляв, що Словаччина готує зміни до законодавства, якими враховувалася б поведінка громадян країни, що беруть участь у бойових діях на Донбасі на боці бойовиків.