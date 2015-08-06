США планують почати розміщення військової техніки в Латвії у 2016 році - Міноборони

23:53, 06 серпня 2015
Світ
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У Латвії в 2016 році може з'явитися перша американська важка техніка.

REUTERS

Про це розповів журналістам після зустрічі з президентом Латвії Раймондом Вейонисом міністр оборони Раймонд Бергманіс, передає Delfi.

"В даний момент деталі нам невідомі. Зараз ведеться узгодження з сусідніми країнами, в яких також буде розміщена техніка, наприклад, з Литвою і Естонією. Реалізація почнеться, швидше, в майбутньому році", — повідомив міністр.

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Він розповів також, що цієї осені в Латвію можуть бути доставлені перші маловикористовувані або відреставровані бойові гусеничні машини, закуплені у Великобританії. Всього таких машин буде 123 на загальну суму 48,1 млн євро.

Раніше УНІАН повідомляв, що Латвія почала офіційні переговори із США про розміщення важкої військової техніки на Адажській базі.

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