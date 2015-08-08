У США засудили до довічного ув'язнення колишнього радянського офіцера, який воював за "Талібан"

Ірек Хамідуллін звинувачувався за 15 пунктами, в тому числі надання матеріальної допомоги тероризму та спробу знищити американський бойовий вертоліт, повідомляє ВВС.

Йому загрожує довічне ув'язнення, вирок буде оголошено на початку листопада.

За версією звинувачення, Хамідуллін - військовослужбовець обмеженого контингенту радянських військ в Афганістані - залишився там після війни та приєднався до талібів.

Його звинувачують в тому, що він командував загоном бойовиків, який вчинив 2009 року напад на афганських прикордонників та солдатів армії США в провінції Хост на сході Афганістану. Хамідулліна в цьому бою було поранено й він потрапив до полону. Повідомлялося, що інші учасники нападу загинули.

За словами кореспондентів ВВС, процесом на Хамідулліним адміністрація президента Барака Обами хоче продемонструвати, що підозрюваних у тероризмі можна судити в звичайних кримінальних судах.

Адвокати Хамидуллина стверджували, що підсудний є військовополоненим, а такі справи підсудні тільки військовим трибуналам.

Читайте також"Талібан" обрав нового очільника, але його прийняли не всі бойовики