Російський "гумконвой" прибув на кордон з Україною
Автомобілі колони МНС Росії з так званою гуманітарною допомогою для Донбасу прибули на кордон з Україною.
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу МНС.
Відзначається, що після виходу з Донського рятувального центру на шляху до кордону, колонна розділилася на дві.
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"Частина машин прибули на пункт пропуску "Матвєєв Курган", частина - на "Донецьк", де вже почався митний і прикордонний огляди. Після проходження необхідних митних процедур у відповідності з міжнародним законодавством по доставці гуманітарних вантажів дві колони продовжать рух в пункти призначення - Донецьк і Луганськ", - повідомили в МНС.
Як повідомляв УНІАН, в МНС РФ стверджують, що автомобілі везуть понад 1000 тонн гуманітарної допомоги.
"Її основну частину складають продукти харчування, в тому числі консерви, крупи, макаронні вироби, цукор", - запевняють в МНС РФ.