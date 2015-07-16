Російський "гумконвой" прибув на кордон з Україною

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу МНС.

Відзначається, що після виходу з Донського рятувального центру на шляху до кордону, колонна розділилася на дві.

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"Частина машин прибули на пункт пропуску "Матвєєв Курган", частина - на "Донецьк", де вже почався митний і прикордонний огляди. Після проходження необхідних митних процедур у відповідності з міжнародним законодавством по доставці гуманітарних вантажів дві колони продовжать рух в пункти призначення - Донецьк і Луганськ", - повідомили в МНС.

Як повідомляв УНІАН, в МНС РФ стверджують, що автомобілі везуть понад 1000 тонн гуманітарної допомоги.

"Її основну частину складають продукти харчування, в тому числі консерви, крупи, макаронні вироби, цукор", - запевняють в МНС РФ.