ДТП у Ростовській області: стан 11 постраждалих українців задовільний

16:14, 10 липня 2015
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Стан 11 українців, які постраждали у дорожньо-транспортній пригоді в Росії, задовільний.

ДТП / 61.mvd.ru

Про це йдеться у повідомленні МЗС України в Twitter.

"В результаті ДТП у Ростовській обл (РФ) постраждали 11 громадян України. Стан постраждалих задовільний", - зазначили в МЗС.

Як повідомляв УНІАН, згідно з повідомленням прес-служби головного управління МВС РФ в Ростовській області, внаслідок перекидання автобуса до лікарні потрапили 11 громадян України.

За даними російських правоохоронців, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні вночі. За попередньою інформацією, водій заснув і допустив з'їзд з дорожнього полотна і перекидання автобуса Neoplan, який рухався з міста Краснодар. У салоні автобуса перебували водій і 47 пасажирів, в їхньому числі троє дітей.

За даними МНС регіону, до найближчої лікарні потрапили 11 громадян України, загиблих немає.

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Як повідомили УНІАН у Генконсульстві України в Ростові-на-Дону, проводиться робота із встановлення осіб постраждалих і надання необхідної допомоги. За словами консула, автобус прямував з Краснодара до Воронезької області.

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