ДТП у Ростовській області: стан 11 постраждалих українців задовільний

Про це йдеться у повідомленні МЗС України в Twitter.

"В результаті ДТП у Ростовській обл (РФ) постраждали 11 громадян України. Стан постраждалих задовільний", - зазначили в МЗС.

Оновлено: В результаті ДТП у Ростовській обл (РФ) постраждали 11 гр. України. Стан постраждалих задовільний #ConsNewspic.twitter.com/9Va4fL4YcZ — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) July 10, 2015

Як повідомляв УНІАН, згідно з повідомленням прес-служби головного управління МВС РФ в Ростовській області, внаслідок перекидання автобуса до лікарні потрапили 11 громадян України.

За даними російських правоохоронців, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні вночі. За попередньою інформацією, водій заснув і допустив з'їзд з дорожнього полотна і перекидання автобуса Neoplan, який рухався з міста Краснодар. У салоні автобуса перебували водій і 47 пасажирів, в їхньому числі троє дітей.

За даними МНС регіону, до найближчої лікарні потрапили 11 громадян України, загиблих немає.

Читайте такожДТП у Ростовській області: постраждали 10 українців (фото)

Як повідомили УНІАН у Генконсульстві України в Ростові-на-Дону, проводиться робота із встановлення осіб постраждалих і надання необхідної допомоги. За словами консула, автобус прямував з Краснодара до Воронезької області.