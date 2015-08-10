ЗМІ: Понад 9 мільярдів доларів Британії можуть потрапити до рук бойовиків ІДІЛ

Про це повідомляє британське видання Mirror.

Зокрема, як повідомляє видання, Великобританія за останні п'ять років продала зброї на суму понад 23 млн дол Лівії, значна частина якої захоплена ісламістами. Серед британського збройового експорту в країни Близького Сходу видання перераховує винищувачі, штурмові гвинтівки, бомби, патрони і окуляри нічного бачення.

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Проте британська зброя може потрапити в руки не тільки бойовиків "Ісламської держави", але і інших терористичних угруповань. Наприклад, Великобританія з 2010 року продала Саудівській Аравії озброєння на суму близько 6 млрд дол. А Ер-Ріяд активно підтримує бойовиків ІДІЛ і "Аль-Каїди" в їх війні проти режиму Башара Асада у Сирії.

В ніч з 5 на 6 серпня бойовики ІДІЛ захопили ключове місто в сирійській провінції Хомс Ель-Карьятайн, яке розташовано в центрі країни. Контроль над Ель-Карьятайном дозволить ісламістам встановити сполучення між територіями в східній частині провінції Хомс, які перебувають під їх владою, з захопленими районами в східній частині району Каламун.