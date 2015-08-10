Із завтрашнього дня Росія вводить санкції проти квітів з Голландії

Як повідомили в Россільгоспнагляді, дана міра повинна нібито захистити російську територію від поширення хвороб квітів, передає vesti.ru.

За даними Федеральної митної служби, в 2014 році в Росію було завезено 79 тисяч тонн зрізаних квітів і бутонів на суму 612,7 мільйона доларів. Найбільші постачальники — Нідерланди (30,7 тисячі тонн на 225,4 мільйона доларів) і Еквадор (27,5 тисяч тонн на 226,1 мільйона доларів).

Читайте такожЇжі стає дедалі менше: У Росії бульдозером розчавили 20 тонн нектаринів

Раніше повідомлялося, що Россільгоспнагляд запропонував національним організаціям з карантину та захисту рослин країн Євросоюзу припинити фітосанітарну сертифікацію зрізаних квітів, призначених для поставки в Росію.

На думку заступника голови Россільгоспнагляду Олексія Алексєєнко, розширення продовольчого ембарго на поставки квіткової продукції і шоколаду могло б допомогти російським виробникам.