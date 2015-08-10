У Швеції невідомий вбив двох відвідувачів магазину

Повідомляється, що невідомий завдав їм кілька ударів ножем, передає Бі-бі-сі. Ще один отримав поранення. "Ми маємо важко пораненого чоловіка, який був терміново прооперований", - розповіла речник місцевої ради Єва Ліндаль.

Поліція оточила магазин. Згідно інформації, що надходить, нападника вдалося затримати. Як повідомляє ТСН, в даний час магазин закритий, триває масштабна поліцейська операція.