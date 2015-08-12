Хакери ІДІЛ заявили про отримання особистих даних сотень американських військових

У вівторок, 11 серпня хакери, які заявляють про свою приналежність до "Ісламської держави", повідомили, що вони отримали доступ до інформації про кілька сотень солдатів США і державних службовців, передає NBC.

Хакери "Кіберхаліфату" підкреслили, що в їх розпорядженні тепер є імена, адреси електронної пошти, паролі і телефонні номери працівників портового управління Нью-Йорка і Нью-Джерсі, NASA, військовослужбовців ВПС і корпусу морської піхоти.

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"Ми знаємо про це повідомленні, але на даний момент не можемо підтвердити його достовірність. Безпека наших співробітників понад усе", - сказав представник Пентагону.

Раніше повідомлялося, що, згідно із знайденим в Пакистані документом ІДІЛ під назвою "Коротка історія ісламського халіфату, халіфату Пророка", екстремісти збираються створити значне терористичне угруповання в Афганістані і Пакистані, щоб розв'язати війну в Індії з метою наблизити "кінець світу".