Клінтон погодилася передати ФБР особистий поштовий сервер

08:16, 12 серпня 2015
Світ
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Хілларі Клінтон погодилася передати сервер, з якого відправляла свою особисту переписку періоду її роботи на чолі держдепартаменту США, фахівцям з ФБР.

Хиллари Клинтон / blogs.reuters.com

Також в бюро розслідувань передадуть і флешки з копіями її листів, повідомляє Бі-бі-сі. Будучи держсекретарем політик використовувала свій власний сервер електронної пошти для службового листування, що є порушенням федерального закону.

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В результаті Хілларі Клінтон опинилася під тиском незадовго до наступних президентських виборів, в яких вона має намір взяти участь.

Дипломат у відповідь на критику заявила, що готова до суспільного розголосу змісту листування.

Як стверджує Хілларі Клінтон, з 60 тис. надісланих нею, будучи держсекретарем листів близько половини носили особистий характер. Ті, які політик вважала занадто особистими, вона видаляла відразу ж, тому на переданому в ФБР сервері вони могли не зберегтися.

Тим не менш, представники держдепартаменту заявили, що не будуть розголошувати ті її листи, які були постфактум класифіковані як "цілком таємні".

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