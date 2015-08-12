Клінтон погодилася передати ФБР особистий поштовий сервер
Хілларі Клінтон погодилася передати сервер, з якого відправляла свою особисту переписку періоду її роботи на чолі держдепартаменту США, фахівцям з ФБР.
Також в бюро розслідувань передадуть і флешки з копіями її листів, повідомляє Бі-бі-сі. Будучи держсекретарем політик використовувала свій власний сервер електронної пошти для службового листування, що є порушенням федерального закону.
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В результаті Хілларі Клінтон опинилася під тиском незадовго до наступних президентських виборів, в яких вона має намір взяти участь.
Дипломат у відповідь на критику заявила, що готова до суспільного розголосу змісту листування.
Як стверджує Хілларі Клінтон, з 60 тис. надісланих нею, будучи держсекретарем листів близько половини носили особистий характер. Ті, які політик вважала занадто особистими, вона видаляла відразу ж, тому на переданому в ФБР сервері вони могли не зберегтися.
Тим не менш, представники держдепартаменту заявили, що не будуть розголошувати ті її листи, які були постфактум класифіковані як "цілком таємні".