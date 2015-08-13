Збитки від пожежі на Москві-ріці оцінили у 467 тисяч доларів

Заступник мера Москви Петро Бірюков поклав відповідальність за пожежу на Москві-ріці на компанію "Мостранснефтепродукт", пише Русская служба Би-би-си.

"За попередніми даними, винуватцем є АТ "Мостранснефтепродукт", і заяву одного з представників "Транснефти" не має під собою жодного підґрунтя", - заявив Бірюков.

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В "Транснефти" раніше заявили, що аварія сталася на колекторі "Мосводостока". За даними Бірюкова, ділянка, де сталося загоряння, більш ніж на 200 метрів вище за течією, ніж колектор.

Збиток від пожежі в мерії оцінили приблизно в 30 млн рублів (467,5 тис. доларів).

Інцидент стався на кордоні столичних районів Мар'їно і Братєєво в середу ввечері.

У Росприроднадзоре повідомили, що загоряння сталося через розрив підземного нафтопроводу. В результаті постраждали три людини, у тому числі дитина.