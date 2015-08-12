Унаслідок пожежі на Москві-ріці постраждали троє людей

Чоловік і жінка отримали травми від продуктів згоряння, у них уражені дихальні шляхи, повідомили у департаменті охорони здоров'я, передає РІА Новости.

Раніше повідомлялося про займання на Москві-ріці, на місце НП для вимірів проб повітря прибула мобільна лабораторія столичного главку МНС, жителям найближчих будинків було рекомендовано обмежити час перебування у районі пожежі. Наразі, зі слів джерела в екстрених службах столиці, пожежу повністю загасили.

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"За зоною оточення виявлено трьох постраждалих, серед них дитина. Надається допомога на місці. Зі слів потерпілих, вони перебували поруч з річкою. Дитина відправлена у 9-ту дитячу міську лікарню. Чоловік і жінка — термоінгаляційна травма від продуктів згоряння, будуть госпіталізуватися вертольотом до МКЛ №36", — сказала представник прес-служби.