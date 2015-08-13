Президент Польщі заявив, що його країна хоче бути східним флангом НАТО, а не буферною зоною

Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times, передає "ЄвроПравда".

За словами Дуди, Альянс не здійснює задекларовану політику і не адаптує свою стратегію на східних кордонах після "імперіалістичних дій Росії в Україні і Грузії".

Він наголосив, що його країна хоче бути не просто буферною зоною, а справжнім східним флангом НАТО.

"Сьогодні, коли ми дивимося на розміщення баз (НАТО)... межею є Німеччина. НАТО ще не прийняло до уваги зміни... на схід від Польщі", - додав польський президент.

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"НАТО повинно бути тут, щоб захистити країни Альянсу. Якщо Польща та інші країни Центральної Європи є справжнім флангом НАТО, то це здається природним для мене, цілком логічним висновком, що бази повинні бути розміщені у цих країнах", - упевнений Дуда.

За словами президента Польщі, питання розміщення постійних баз НАТО в Східній Європі буде ключовим питанням під час наступного саміту Альянсу, який відбудеться у Варшаві в 2016 році.

Як повідомляв УНІАН, Дуда 6 серпня склав присягу перед Національними Зборами Польщі (об'єднані палати Сейму і Сенату). Таким чином він формально вступив на посаду президента країни.