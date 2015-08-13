Молдова заборонила в'їзд політтехнологу Кремля

Як повідомив Мартинов, в Молдову він прибув з приватним візитом, і в Кишиневі у нього був заброньований готель, передає Newsmaker.md.

Стало відомо, що після прибуття в аеропорт Кишинева він був затриманий під час проходження прикордонного контролю. Співробітники спецслужб, які прибули на місце, "ввічливо" повідомили йому про те, що він є "персоною нон грата" терміном на п'ять років у зв'язку з тим, що "становить загрозу національній безпеці".

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Як відзначає видання, Мартинов протягом останніх років неодноразово відвідував Придністров'я і вважався особою, близькою до керівництва невизнаної республіки.

У серпні 2012 року придністровський лідер Євген Шевчук нагородив Мартинова "Орденом Дружби" за великий внесок у розвиток відносин між Російською Федерацією і Придністров'ям.