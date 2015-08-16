В Еквадорі оголосили надзвичайний стан через виверження вулкана

Президент Еквадору Рафаель Корреа в суботу оголосив надзвичайний стан через підвищену активність вулкану Котопахі після виверження 14 серпня, повідомляє ТСН.ua.

"Два виверження Котопахі, розташованого приблизно за 70 кілометрів на південь від столиці Еквадору Кіто, призвели до евакуації жителів найближчих міст у центрі країни", - повідомляється в статті.

Оголошення надзвичайного стану, який не може перевищувати 60 днів, дозволяє президенту негайно мобілізувати сили безпеки по всій країні з метою ліквідації наслідків виверження вулкана.

Читайте такожУ Мексиці оголошено режим НС через масштабне виверження вулкана (фото)

Зазначається, що Котопахі є одним з найвищих у світі діючих вулканів і користується популярністю серед туристів. Останнє виверження вулкана відбулося 1940 року.