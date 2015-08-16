Унаслідок авіаударів біля Дамаска загинули 58 людей

Як повідомляє Радіо Свобода, сирійська правозахисна організація, яка працює в Лондоні, заявила, що щонайменше 58 людей загинули, 200 поранені внаслідок авіаударів по місту Дума, контрольованому повстанцями.

Організація повідомляє, що уряд завдав чотири повітряні удари по ринку і що «більшість загиблих є цивільними особами».

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Раніше цього місяця в Нью-Йорку міжнародна правозахисна організація Amnesty International звинуватила уряд президента Сирії Башара аль-Асада у військових злочинах через блокаду і повітряні удари по зоні навколо Думи.