США попередили Китай про неприпустимість діяльності таємних агентів у країні - ЗМІ

Про це повідомляє DT.ua з посиланням на The New York Times.

Видання пише, що Китай почав операцію під назвою "Полювання на лисиць", метою якої є повернення всіх втікачів з КНР назад на батьківщину. При цьому американські чиновники відзначають, що китайські агенти застосовують у деяких випадку незаконні методи, наприклад, залякування родичів втікачів, які проживають на території Китаю.

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Китайські агенти, як зазначає видання, працюють під прикриттям міністерства громадської безпеки КНР, яке курирує операцію "Полювання на лисиць".

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія і Китай можуть мати доступ до електронного листування держсекретаря США Джона Керрі, вважає сам чиновник.