США попередили Китай про неприпустимість діяльності таємних агентів у країні - ЗМІ

03:54, 17 серпня 2015
Світ
444 0

Адміністрація президента США Барака Обами направила Пекіну попередження щодо неприпустимості дії на території Сполучених Штатів секретних китайських агентів, які чинять тиск на відомих емігрантів з Китаю (деякі з них звинувачуються КНР в корупції) з метою змусити їх повернутися на батьківщину.

Китай, США / glavcom.ua

Про це повідомляє DT.ua з посиланням на The New York Times.

Видання пише, що Китай почав операцію під назвою "Полювання на лисиць", метою якої є повернення всіх втікачів з КНР назад на батьківщину. При цьому американські чиновники відзначають, що китайські агенти застосовують у деяких випадку незаконні методи, наприклад, залякування  родичів втікачів, які проживають на території Китаю.

Читайте такожРозвідка США запідозрила Китай у зломі її комп'ютерів

Китайські агенти, як зазначає видання, працюють під прикриттям міністерства громадської безпеки КНР, яке курирує операцію "Полювання на лисиць".

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія і Китай можуть мати доступ до електронного листування держсекретаря США Джона Керрі, вважає сам чиновник.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter