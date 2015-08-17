ЗМІ: Новий президент Польщі хоче підштовхнути НАТО до розгортання додаткових сил в регіоні

Про це повідомило високопоставлене джерело в оточенні польського президента, пише Європейська правда з посиланням на Reuters .

Польща і країни Балтії через агресію Росії в Україні неодноразово просили НАТО про постійну присутність сил на їхній території уздовж східного кордону Альянсу.

Але Німеччина та інші члени альянсу, побоюючись реакції Росії, відкидають ці заклики, вирішивши замість цього активізувати спільні навчання. Росія заявила, що розгортання додаткових сил на її кордонах вона сприйме як агресивний акт.

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Перша закордонна поїздка Дуди має показати солідарність з балтійськими державами, відзначає співрозмовник агентства. Президент сказав, що він буде підштовхувати членів НАТО схвалити розгортання військ на саміті у Варшаві наступного року.

"Через свій розмір і економічний та військовий потенціал, Польща хоче взяти на себе будівництво єдиного фронту в регіоні, наприклад, з постійною присутністю військових НАТО, і візит знаменує початок цього процесу", - сказав співрозмовник.

"Президент хоче показати, що Польща стоїть пліч-о-пліч не тільки з нашими найсильнішими партнерами, але й з тими, хто потребують нашої підтримки", - додало джерело.

Як зазначається, візит відбудеться 23 серпня у річницю пакту Молотова-Ріббентропа від 1939 року про ненапад між нацистською Німеччиною і Радянським Союзом.

Секретний протокол до цього пакту розділив території Румунії, Польщі, Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії між нацистськими і радянськими сферами впливу.