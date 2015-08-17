Опубліковані фото та відео кривавого теракту у столиці Таїланду
17:18, 17 серпня 2015Світ
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В результаті теракту в центрі столиці Таїланду Бангкоку загинули 15 людей, поранені 80.
Потужний вибух стався на перехресті Ратчапрасонг в ділової та туристичної частині міста в безпосередній близькості від великих магазинів та головного індуїстського святилища.
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На місці працює слідча група на чолі з начальником міського управління поліції Бангкока.
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