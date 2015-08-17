Опубліковані фото та відео кривавого теракту у столиці Таїланду

17:18, 17 серпня 2015
Світ
1704 0

В результаті теракту в центрі столиці Таїланду Бангкоку загинули 15 людей, поранені 80.

Потужний вибух стався на перехресті Ратчапрасонг в ділової та туристичної частині міста в безпосередній близькості від великих магазинів та головного індуїстського святилища.

Читайте такожБіля місця вибуху в Бангкоку поліція знайшла третю бомбу, яка не розірвалася

На місці працює слідча група на чолі з начальником міського управління поліції Бангкока.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter