Організатори вибуху в Бангкоку використали саморобну бомбу

Про це заявив головнокомандувач тайської армії Удомдеж Ситабутр, передає Бі-бі-сі. "Це не схоже на інциденти на півдні Таїланду. Цей тип бомби також не використовується на півдні",- сказав Удомдеж Ситабутр в інтерв'ю місцевому телеканалу.

На думку слідчих, виконавці атаки використали потужну саморобну бомбу.

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Як вважає міністр оборони країни Правіт Вонгсувонг, основною метою нападу були іноземні туристи. Згідно з останніми повідомленнями, серед 22 загиблих в результаті атаки було 8 іноземців. Ще 123 людини були поранені. Китайське агентство Сіньхуа повідомляє, що троє з загиблих були громадянами Китаю. Також були вбиті двоє жителів Гонконгу, двоє громадян Малайзії та громадянин Філіппін.

Відповідальність за вибух поки що ніхто на себе не взяв.

На місці події працюють слідчі. Як заявив представник місцевої поліції, збір доказів за станом на ранок вівторка ще не був завершений.