ЗМІ: Кількість жертв вибуху в Бангкоку зросла до 27 осіб, серед яких - іноземці

Жертвами вибуху в таїландській столиці стали 27 осіб, у тому числі кілька іноземців. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на місцевий телеканал "Нейшн".

У поліцейському госпіталі Бангкока, куди доставляють поранених, заявили ТАСС, що більшість постраждалих - туристи з Китаю. Разом з тим, за даними агентства Кіодо, під час вибуху також отримали поранення громадяни Японії.

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Як повідомив кор. ТАСС з місця подій, вибух прогримів в центрі Бангкока прямо навпроти місця, де багато вірян возносили свої молитви індуїстському богу Еровану. Це святилище побудовано поруч з однойменним торговим комплексом. Тут завжди людно, бо тут же проходять різноманітні вистави, популярні у місцевих жителів і туристів.

Місце вибуху зараз оточене поліцією і збройними силами. Закриті всі довколишні станції метро.