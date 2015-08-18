США і Куба домовляються про відновлення авіасполучення до кінця року

Як повідомила у своїй електронній версії газета Wall Street Journal, запуск комерційних авіарейсів планується до кінця року, передає ТАСС. Ця угода "дозволить авіакомпаніям обох країн встановити регулярне сполучення між США та Кубою, починаючи з грудня цього року". Крім того, як повідомляє газета, президент США Барак Обама також має намір "зробити подальші кроки щодо пом'якшення обмежень на відвідування Куби американцями", незважаючи на існуючу вже більше 50 років заборону, зняти яку може лише Конгрес.

Читайте такожОбама має намір відвідати Кубу до закінчення президентського терміну

Для громадян США будь-які туристичні поїздки на Кубу заборонені, дозволені тільки візити, пов'язані з відвідуванням родичів, освітою, журналістикою, а також групові поїздки в рамках так званих культурних обмінів. За даними Wall Street Journal, Барак Обама хоче видати спеціальний, що не вимагає схвалення Конгресу, виконавчий указ, який поширить дозвіл на поїздки на Кубу з метою подібних культурних обмінів на індивідуальних мандрівників.

В даний час між США та Кубою здійснюється виключно чартерне авіасполучення. Відповідні рейси здійснюються з Нью-Йорка і зі штату Флорида.

Нагадаємо, відносини між двома країнами були заморожені на початку 1960-х років, коли США розірвали дипломатичні відносини з Кубою і ввели ембарго на торгівлю з цією країною. Деяке потепління у дипломатичних відносинах двох країн почало спостерігатися в грудні 2014 року. 17 грудня президент США Барак Обама офіційно заявив, що починає політику щодо нормалізації дипломатичних відносин з Кубою. У січні на Кубу вперше за 50 років прибула делегація Конгресу США. 21 та 22 січня у Гавані пройшли перші за півстоліття переговори щодо нормалізації дипломатичних відносин між США та Кубою. 11 березня був відновлений прямий телефонний зв'язок між двома країнами. 29 травня влада США офіційно виключила Кубу зі списку спонсорів тероризму. 20 липня, у Вашингтоні відкрилося посольство Куби в США, а 14 серпня в Гавані почало роботу американське посольство.