Тегеран і Москва наступного тижня підпишуть договір на поставку ракет С-300 - міноборони Ірану

Про це заявив іранський міністр оборони генерал Хусейн Дехкан, повідомляє ТАСС з посиланням на сирійське інформаційне агентство SANA.

"Москва і Тегеран підпишуть наступного тижня договір про постачання ракетних комплексів С-300 в Іран", - наводить агентство слова міністра оборони Ірану.

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Зазначається, що 14 серпня заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що "рішення про можливість постачання С-300 Ірану президентом РФ прийнято, зараз відпрацьовується техніка цього питання". "Це суто двосторонній сюжет і ніякої участі третіх країн не передбачається і не потрібно", - підкреслив Рябков.

Як відомо, 14 липня Іран і "шістка" завершили вироблення домовленостей щодо врегулювання ядерної проблеми Тегерана. В результаті був узгоджений Спільний комплексний план дій, який складається з основного документа і п'яти технічних додатків. 20 липня Рада безпеки ООН одноголосно прийняла резолюцію в підтримку домовленостей щодо іранської ядерної програми, встановивши порядок поетапного скасування чинних міжнародних санкцій проти Тегерана протягом 10 років.

Нагадаємо, в 2005 році Росія домовилася з Іраном про постачання як мінімум п'яти зенітно-ракетних систем середнього радіусу дії С-300 ПМУ-1 на суму понад 800 млн дол. У разі невиконання контракту передбачалася виплата неустойки в розмірі 300-400 млн доларів. У вересні 2010 р. Дмитро Медведєв, який займав тоді пост глави держави, ввів заборону на постачання до Ірану С-300 у відповідності з резолюцією Ради безпеки ООН, яка обмежує постачання Ірану сучасних озброєнь. Росія повернула Ірану перераховані раніше в якості попередньої оплати грошові кошти в розмірі 166,8 млн дол.

США не раз заявляли про неприйнятність поставок до Ірану комплексів С-300.