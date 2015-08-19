ЛАД пообіцяла Лівії стратегію військової допомоги у боротьбі з тероризмом

Про це йдеться в підсумковому документі позачергового засідання організації, що відбувся у вівторок в штаб-квартирі ЛАД в Каїрі, передають РИА Новости.

"Ситуація вимагає негайного вироблення арабської стратегії забезпечення військової допомоги Лівії в її протистоянні тероризму", — йдеться в документі.

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Разом з тим, арабські країни так і не висловилися щодо нанесення авіаударів по позиціях угрупування "Ісламська держава" (ІД), про які головним чином і просила на засіданні у вівторок Лівія в особі голови МЗС перехідного уряду Мухаммеда ад-Даірі.

Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр Девід Кемерон заявив про готовність завдати авіаударів по цілях ісламських бойовиків в Лівії та Сирії, щоб запобігти атакам на Британію