У Бангкоку відкрили пошкоджений унаслідок теракту храм

Воронка від вибуху саморобної бомби, яка забрала життя понад 20 осіб, зацементована, передає Російська служба Бі-бі-сі.

На місце трагедії стягуються люди. Багато хто приносить квіти і читає молитви.

Там часом поліція продовжує пошуки молодого чоловіка, якого камери відеоспостереження зняли, коли той входив до храму з рюкзаком незадовго до вибуху.

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Святилище розташоване в центральному, досить людному районі Бангкока Чідл, неподалік від престижних готелів і магазинів.

Як вважає міністр оборони країни Правіт Вонгсувонг, основною ціллю нападу були іноземні туристи.

Раніше УНІАН повідомляв, що внаслідок вибуху в столиці Таїланду кількість постраждалих досягла 120 осіб.