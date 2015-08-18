МВС Таїланду уточнило кількість жертв унаслідок теракту в Бангкоку

Про це йдеться в спеціальній заяві, розміщеній на інтернет-сайті міністерства, передає РІА Новости.

За офіційними даними, внаслідок теракту загинули 20 осіб, 12 з них — на місці, ще 8 людей померли в лікарнях від отриманих поранень, йдеться у заяві. Кількість поранених становить 123 людини, повідомляє МВС.

Раніше офіційно загиблими вважалися 19 осіб.

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Офіційні цифри основані на статистиці, зібраній бангкокським Центром надзвичайної медицини, що входять у систему МВС Таїланду. Цифри ще можуть уточнюватися протягом дня у вівторок, йдеться в документі.

Опубліковані раніше ЗМІ повідомлення про 27 і 23 загиблих поки не вважаються підтвердженими офіційно, йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, потужний вибух стався у столиці Таїланду на перехресті Ратчапрасонг у діловій та туристичній частині міста неподалік від великих магазинів і головного індуїстського святилища.