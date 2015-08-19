У Польщі запропонували новий формат переговорів щодо Донбасу за участю США

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю виданню Politico, передає "ЄвроПравда".

За його словами, раніше він наполягав у змінах всередині нормандського формату, проте сьогодні такі зміни не мали б сенсу.

"Сьогодні є потреба у створенні чогось абсолютно нового, нової ініціативи для того, щоб досягти мирного врегулювання конфлікту. Це повинен бути значно ширший формат, за участю потужних держав ЄС з одного боку, але також і США і, якщо буде така воля, сусідів України", - сказав Дуда.

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При цьому він не став покладати провину за те, що Польщу не включили до переговорів, на український уряд.

"Я також не бачив якоїсь особливої зацікавленості у цьому з боку польського уряду. Я вважаю, що це неправильна політика. Ми повинні проводити більш активну політику", - наголосив польський президент.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент Польщі Анджей Дуда запропонував українському колезі Петру Порошенку новий формат мирних переговорів щодо ситуації на Донбасі: за участю найсильніших європейських держав, а також країн-сусідів України, в тому числі і Польщі.