У Туреччині внаслідок теракту загинуло 8 військових - ЗМІ
17:09, 19 серпня 2015Світ
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У південно-східній провінції Туреччини Сіірт внаслідок теракту, скоєного бойовиками незаконної Робітничої партії Курдистану, загинуло 8 військових.
Декілька солдатів отримали поранення / hurriyetdailynews.com
Про це повідомляє турецьке видання Hurriet Daily News.
Видання зазначає, що бойовики Робітничої партії Курдистану дистанційно підірвали вибухівку, встановлену на дорозі, яка з'єднувала райони Ширван та Перварі в провінції Сіірт. Вибухівка здетонувала, коли по дорозі рухався військовий патрульний конвой.
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При цьому зазначається, що декілька солдатів отримали поранення.
Раніше повідомлялось, що в районі популярної туристичної пам'ятки Туреччини – палацу османських султанів Долмабахче в Стамбулі – було чутно стрілянину.
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