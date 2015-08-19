У Туреччині внаслідок теракту загинуло 8 військових - ЗМІ

Про це повідомляє турецьке видання Hurriet Daily News.

Видання зазначає, що бойовики Робітничої партії Курдистану дистанційно підірвали вибухівку, встановлену на дорозі, яка з'єднувала райони Ширван та Перварі в провінції Сіірт. Вибухівка здетонувала, коли по дорозі рухався військовий патрульний конвой.

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При цьому зазначається, що декілька солдатів отримали поранення.

Раніше повідомлялось, що в районі популярної туристичної пам'ятки Туреччини – палацу османських султанів Долмабахче в Стамбулі – було чутно стрілянину.