У Туреччині внаслідок теракту загинуло 8 військових - ЗМІ

17:09, 19 серпня 2015
Світ
238 0

У південно-східній провінції Туреччини Сіірт внаслідок теракту, скоєного бойовиками незаконної Робітничої партії Курдистану, загинуло 8 військових.

hurriyetdailynews.com

Про це повідомляє турецьке видання Hurriet Daily News.

Видання зазначає, що бойовики Робітничої партії Курдистану дистанційно підірвали вибухівку, встановлену на дорозі, яка з'єднувала райони Ширван та Перварі в провінції Сіірт. Вибухівка здетонувала, коли по дорозі рухався військовий патрульний конвой.

Читайте такожУ Таїланді затримали француза за підозрою у причетності до теракту

При цьому зазначається, що декілька солдатів отримали поранення.

Раніше повідомлялось, що в районі популярної туристичної пам'ятки Туреччини – палацу османських султанів Долмабахче в Стамбулі – було чутно стрілянину.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter