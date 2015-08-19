У Туреччині біля туристичного об'єкта невідомі відкрили стрілянину (фото, відео)

15:57, 19 серпня 2015
Світ
1489 0

В районі популярної туристичної пам'ятки Туреччини – палацу османських султанів Долмабахче в Стамбулі – чутно стрілянину.

REUTERS

Очевидці повідомляють, що перестрілці передував вибух, пише Новое время з посиланням на ВВС.

hurriyetdailynews.com

За непідтвердженими даними, на місці затримано двоє озброєних людей.

hurriyetdailynews.com

Відзначається, що ммісце події оточено поліцією, машини швидкої допомоги відправлено до палацу.

hurriyetdailynews.com

Як повідомляв УНІАН, напередодні бойовики "Ісламської держави" закликали громадян Туреччини до "завоювання Стамбула".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter