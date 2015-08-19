У Туреччині біля туристичного об'єкта невідомі відкрили стрілянину (фото, відео)
15:57, 19 серпня 2015Світ
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В районі популярної туристичної пам'ятки Туреччини – палацу османських султанів Долмабахче в Стамбулі – чутно стрілянину.
REUTERS
Очевидці повідомляють, що перестрілці передував вибух, пише Новое время з посиланням на ВВС.
Затримано двоє озброєних / hurriyetdailynews.com
За непідтвердженими даними, на місці затримано двоє озброєних людей.
До місця події попрямували "швидкі" / hurriyetdailynews.com
Відзначається, що ммісце події оточено поліцією, машини швидкої допомоги відправлено до палацу.
Фото з місця події / hurriyetdailynews.com
Як повідомляв УНІАН, напередодні бойовики "Ісламської держави" закликали громадян Туреччини до "завоювання Стамбула".
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