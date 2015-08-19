У Туреччині біля туристичного об'єкта невідомі відкрили стрілянину (фото, відео)

В районі популярної туристичної пам'ятки Туреччини – палацу османських султанів Долмабахче в Стамбулі – чутно стрілянину.

Очевидці повідомляють, що перестрілці передував вибух, пише Новое время з посиланням на ВВС. За непідтвердженими даними, на місці затримано двоє озброєних людей. Відзначається, що ммісце події оточено поліцією, машини швидкої допомоги відправлено до палацу. Як повідомляв УНІАН, напередодні бойовики "Ісламської держави" закликали громадян Туреччини до "завоювання Стамбула".

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