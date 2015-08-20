Для країн БРІКС все скінчено - The Independent

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на The Independent.

Зокрема, у повідомленні йдеться про останні дії китайської влади, які девальвували юань, відзначається негативний вплив санкцій на економіку Росії. У Бразилії при цьому не вщухають протести проти уряду, в яких беруть участь сотні тисяч людей, тоді як в Південній Африці зафіксований безпрецедентний рівень корупції.

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Як пише газета, тільки Індія в даний час показує хоч якийсь розвиток.

Як повідомляв УНІАН раніше, У Шанхаї приступив до роботи банк розвитку БРІКС. Основним завданням банку є фінансування різних інфраструктурних проектів у країнах-членах БРІКС і країнах, що розвиваються.

BRICS (від англ. Brazil, Russia, India, China, South Africa) — група з п'яти країн Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка.