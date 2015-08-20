Поліція Таїланду встановила, що теракт готували близько 10 осіб

Як повідомив журналістам голова таїландської поліції, вибух організувала велика банда, точна кількість учасників якої поки не відомо, передає Бі-бі-сі. Проте слідчі впевнені, що в плануванні та здійсненні теракту були задіяні як мінімум 10 осіб.

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За даними поліції, вибуховий пристрій було виготовлено і приведено в дію різними людьми. Крім того, в банді були люди, відповідальні за нагляд за обстановкою на вулиці, і люди, які забезпечували відхід з місця злочину.

Раніше в поліції Таїланду заявили, що вибух біля індуїстського святилища організували як мінімум три людини, одна з яких була іноземцем. Особистість підозрюваних поки не встановлена, однак у поліції є фотографії одного з них.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня стався вибух біля індуїстського храму в Бангкоку. Чоловік у жовтій футболці залишив у храмі рюкзак, в якому, як потім з'ясувалося, була захована бомба. Жертвами вибуху стали 20 осіб. Відповідальність за вибухи на себе ніхто не взяв.